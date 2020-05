Stiri pe aceeasi tema

- China si-a afisat vineri triumful impotriva noului coronavirus, insa tara care se afla la originea pandemiei covid-19 a renuntat sa-si stabileasca un obiectiv de crestere economica si anunta o strangere a surubului impotrova opozitiei democratice de la Hong Kong, relateaza AFP, potrivit news.ro.Regimul…

- Legea securitații naționale pe care China dorește „sa o impuna” pentru „ocolirea” procesului legislativ din Hong Kong „ar fi o lovitura fatala pentru gradul ridicat de autonomie promis de Beijing”, a avertizat vineri Mike Pompeo, potrivit AFP. "Statele…

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Actul legislativ reglementeaza procedurile de atribuire a contractelor de achiziție sectoriale, aplicate de catre autoritațile care iși desfașoara activitatea in sectoarele respective. Proiectul are drept scop armonizarea legislației naționale in domeniu la rigorile europene.…

- Parlamentul chinez a anunțat joi ca va adopta în urmatoarele zile o lege care „protejeaza securitatea naționala” în Hong Kong și care va interzice în fapt ”secesiunea, amestecul strain si terorismul”, potrivit AFP. Aceasta legislație va fi studiata în…

- Premierul Ion Chicu susține ca din cele 8 condiționalitați inaintate in ultimele luni de Uniunea Europeana, Republica Moldova le va indeplini pe cele care sint in interesele ei. Șeful Cabinetului de Miniștri s-a referit la una dintre condiționalitați – adoptarea proiectului de lege cu privire la organizațiile…

- "Partidul Comunist Chinez trebuie sa fie tras la raspundere pentru rolul nefast pe care l-a avut in pandemie", a declarat senatorul Jim Inhofe, unul din initiatorii "legii privind responsabilitatea COVID-19". "Inselaciunile sale despre originea si raspandirea virusului au dus la pierderea de vieti si…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. 9, art. 14 lit. c1 ) – f) și art. 28 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, cu modificarile și completarile…

- Va prezentam mai jos ordonanta miliara numarul 2 care impune restrictii in Romania.ORDONANTA MILITARA nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID 19Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 1999 privind regimul starii de asediu si regimul…