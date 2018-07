Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane, printre care si opt romani, au fost ranite intr-un accident rutier grav petrecut duminica in Ungaria. Au fost implicate un microbuz si un autoturism inmatriculate in Romania si alt autoturism cu numere de Slovacia. Accidentul s-a petrecut in Ungaria, pe drumul national 42, intre localitatile…

- Accidentul rutier a avut loc duminica pe Drumul national 42 din Ungaria, intre localitatile Berettyoujfalu si Mezopeterd, in apropierea frontierei cu Romania. Un microbuz inmatriculat in Romania a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism din Slovacia. Un alt autoturism, inregistrat…

- Patru autoturisme au fost implicate, sambata dimineata, intr-un accident rutier pe DN 6, in judetul Giurgiu, doua persoane fiind ranite. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitatile Stalpu si Valea Plopilor din judetul Giurgiu, unde un sofer a intrat pe contrasens,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constrnata, zona Abator. Din primele informatii doua masini au fost implicate in accident, un Matiz si un Volkswagen. Doua persoane au fost ranite. Traficul este restrictionat in zona din cauza accidentului. ...

- Un accident s-a produs pe strada București, miercuri, în jurul orei 11.35. Unul dintre șoferi nu a acordat prioritate, iar cele doua autoturisme s-au tamponat. Traficul este blocat pe strada București. Vom reveni cu amanunte... ------------------------------------------- UPDATE Potrivit…

- Un accident rutier s-a petrecut vineri dupa-amiaza pe DN1, intre Teius si Alba Iulia, traficul fiind ingreunat. Din primele date, este vorba despre un carambol in care au fost implicate cinci autovehicule, iar doua persoane au fost ranite. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Un accident rutier s-a petrecut in cursul serii de duminica, 13 mai, in Baia Mare. In jurul orei 22:00, ISU Maramures a anuntat ca trei masini au fost implicate in evenimentul rutier, in urma caruia au rezultat patru victime si posibil incarcerati. Accidentul a vut loc la interesctia strazii Mihai Eminescu…

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, duminica, 6 mai 2018, pe Drumul Național 74, pe raza localitații Poiana Ampoiului. Potrivit poliției, au fost implicate doua autoturisme iar trei persoane au fost transportate la spital. Cauza probabila a accidentului pare sa…