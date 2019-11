Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 63 de ani a murit in aceasta dimineața, pe DN 71, in județul Dambovița, dupa ce un camion incarcat cu lemne s-a rasturnat in afara carosabilului și a cazut peste ea, informeaza Observatorul Prahovean. Accidentul a avut loc pe Drumul Național 71 (DN71) Targoviște - Sinaia, in zona localitații…

- Femeia de 63 de ani strivita de camionul plin cu lemne rasturnat pe DN 71, in localitatea Moțaieni din județul Dambovița, a murit la spital, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca in județul Dambovița, pe DN 71 Targoviște – Sinaia, in zona…

