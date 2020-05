Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a avut miercuri, 20 mai, o intalnire cu reprezentanții instituțiilor mureșene din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale pe tema efectelor pandemiei de Coronavirus in sectorul muncii. La intalnire au participat și jrs. Eva Man – inspector șef al…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a vizitat miercuri, 20 martie, sediul din Targu Mureș al Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor. ”Serviciile de permise auto, inmatriculari și pașapoarte din cadrul Instituției Prefectului au reluat activitatea cu publicul in condiții…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, s-a intalnit marți, 5 mai, cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Mureș și Consiliului Județean al Elevilor pentru a discuta despre provocarile finalului de an școlar și modul in care vor decurge Evaluarea Naționala și examenul de Bacalaureat 2020…

- Conform unei informari facute de prefectul județului Mureș, Mara Toganel, astazi, de pe Aeroportul Transilvania Tirgu Mureș, a decolat o cursa cu aproape 200 de mureșeni, avand destinația Germania unde vor lucra in agricultura. “Astazi am fost la Aeroportul Transilvania, unde aproape 200 de mureșeni…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a anunțat joi, 30 aprilie, pe pagina sa de Facebook, ca in cursul aceleiași zile 200 de mureșeni s-au imbarcat de la Aeroportul Internațional ”Transilvania” Targu Mureș pentru a pleca la munca sezoniera agricola in Germania. ”Astazi am fost la Aeroportul ”Transilvania”,…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a transmis duminica, 26 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj al carui conținut il redam, integral, in randurile de mai jos. ”Județul Mureș se afla pe un loc foarte bun in țara la vindecarile persoanelor infectate cu coronavirus. Aceasta este o dovada clara…

- Primaria comunei Solovastru a atribuit societații Probicons SRL Reghin un contract in valoare de 5.733.119 de lei, fara TVA, pentru proiectarea și execuția de lucrari de extindere și modernizare a drumurilor de interes local in comuna Solovastru, in cadrul proiectului ”Imbunatațirea infrastructurii…

- Primaria comunei Valu lui Traian organizeaza o licitatie pentru achizitia serviciului de proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri de interes local: "Modernizare strada Constantei intre blocurile ANL si strada Imparat Traian in comuna Valu lui Traian, judetul Constanta".Termenul limita pentru…