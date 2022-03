Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Romana din Iasi va marca intr-un mod inedit Ziua Internationala a Femeii. Maine, la ora 13:00, managerul interimar al Operei iesene, Andrei Fermesanu si coordonatorul artistic al institutiei, Florin Guzga, vor fi prezenti la Spitalul Clinic de Obstetrica - Ginecologie "Cuza Voda" din…

- O femeie de nationalitate ucraineana, insarcinata in 20 de saptamani, care s-a refugiat in Romania in urma razboiului din tara sa, a primit marti ingrijiri de la medicii Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie ‘Elena Doamna’ din Iasi. ”Astazi, 1 martie, Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie…

- O femeie de nationalitate ucraineana, insarcinata in 20 de saptamani, care s-a refugiat in Romania in urma razboiului din tara sa, a primit marti ingrijiri de la medicii Spitalului Clinic de Obstetrica - Ginecologie "Elena Doamna" din Iasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- In judetul Iasi, numarul pacientilor infectati cu Sars CoV-2 este in continua scadere. La Spitalul de Boli Infectioase sunt internate, in prezent, 118 persoane cu forme medii Covid, iar in sectia exterioara de la Letcani, se afla in ingrijire 6 pacienti cu forme medii si 14 la Terapie Intensiva. Managerul…

- Deputatul Marius Ostaficiuc (FOTO STANGA) a fost indepartat de sefii PSD de la judet. Locul lui a fost preluat de secretarul de stat Bogdan Balaniscu (FOTO DREAPTA). Conducerea organizatiei municipale a PSD Iasi a fost dizolvata ieri prin decizia liderilor judeteni ai partidului. Deputatul Marius…

- „Ziarul de Iasi" a consultat mai multi specialisti in angajarile in domeniul public si membri cu vechime in cadrul Ministerului Culturii, in cazul angajarii tenorului Andrei Fermesanu la Opera Nationala Romana din Iasi, pe care acum o conduce in calitatea de manager interimar. Din toate informatiile…

- Incendiul de la Spitalul din Suceava, "provocat de un scurtcircuit" Secția Obstetrica - Ginecologie a spitalului județean din Suceava dupa interevenția pompierilor la incendiul din 3 februarie 2022. Sursa foto: SJU Suceava Incendiul izbucnit dimineața la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava a fost…

- De aproape doi ani traim cu un virus nemilos, pe care se chinuie sa il invinga impreuna medici, oameni de stiinta si tehnologia viitorului. Un efort umbrit insa de frica. Dar tu stii adevarul si a venit momentul sa le spunem tuturor ca pandemia NU este "fake news".