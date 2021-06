Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a fost inlocuit din funcție, dupa investirea noului cabinet de coaliție condus de Naftali Bennett și Yair Lapid. Netanyahu a fost cel mai longeviv premier al Israelului, conducand Cabinetul timp de 12 ani. Naftali Bennett a depus juramantul de prim-ministru…

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a felicitat pe noul premier al Israelului, Naftali Bennett, dupa ce Knesset-ul (Parlamentul) israelian a votat investirea noului cabinet. Guvernul israelian va fi condus prin rotatie de Naftali Bennett si Yair Lapid, informeaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat ca noua coalitie formata pentru înlaturarea sa de la putere este rezultatul „celei mai mari fraude electorale” din istoria democratiei, scrie News.ro citând Reuters. În schimb, liderul Yamina, Naftali Bennett, a afirmat,…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…

- Primul martor în procesul în care premierul Israelului este judecat pentru mita, frauda și alte infracțiuni asociate corupției a fost un editor care a marturisit în fața instanței ca i s-a spus sa faca ”disparute” materialele negative despre Netanyahu. Ilan Yeshua,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a lansat miercuri un apel liderilor partidelor de dreapta sa i se alature pentru a forma o coalitie guvernamentala, in primul sau discurs de dupa alegeri, noteaza AFP preluat de agerpres. Dupa alegerile parlamentare de la 23 martie, partidul Likud (dreapta)…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații sai de dreapta nu au suficient sprijin pentru a forma urmatorul guvern, confirma rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare israeliene publicate joi seara și citate de AFP.Cu 99,5% din buletinele de vot numarate, Likudul (dreapta)…