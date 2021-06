Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 51-a ediție a Campionatelor Balcanice rezervate juniorilor I (U20) se va desfașura sambata, 12 iunie, și duminica, 13 iunie, la Istanbul (Turcia), iar Romania va fi reprezentata de 50 de atleți (21 la feminin și 29 la masculin), informeaza Federatia Romana de Atletism. Printre tricolori, se…

- Mihaela Blaga (CSȘ Blaj) – vicecampioana naționala in proba de 3000 metri obstacole MIhaela Blaga (CSȘ Blaj/ AC „Mica Roma” Blaj) a devenit vicecampioana naționala in proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Campionatului Național de Seniori și Seniori Under 23, ce se desfașoara pe „Cluj Arena”.…

- O serie de manifestari omagiale au avut loc miercuri in municipiul Blaj, la implinirea a doi ani de la vizita istorica a Suveranului Pontif in "Mica Roma" si cu prilejul Sarbatorii Fericitilor Episcopi Martiri Greco-Catolici Romani, beatificati in 2 iunie 2019, informeaza Agerpres. Importanta…

- FOTO: CSȘ Blaj, bronz la naționalele de cadeți, Tudor Balu – MVP-ul turneului! Performanța remarcabila in “Mica Roma”! Performanța remarcabila pentru CSȘ Blaj, echipa de cadeți condusa de apreciatul antrenor Alexandru Man reușind sa caștige medaliile de bronz in cadrul Campionatului Național de cadeți.…

- Atleta Mihaela Blaga (CSȘ Blaj) a caștigat Cupa Romaniei de Juniori | A treia distincție a anului pentru eleva Cristinei Man Atleta Mihaela Braga (CSȘ Blaj/ AC „Mica Roma”) a reușit o performanța notabila, caștigand Cupa Romaniei Under 18 la juniori, in cadrul competiției desfașurate la Pitești, in…

- CSȘ Blaj s-a calificat intre primele șase echipe din țara la juniori! Performanța remarcabila, cu repetiție! Rezultat extraordinar realizat de echipa de juniori a CSȘ Blaj, care s-a calificat intre primele șase formații din țara la aceasta categorie competiționala. Sub comanda reputatului antrenor Alexandru…

- CSȘ Blaj și-a aflat oponenții din turneele semifinale pentru cadeți | In weekend, in „Mica Roma” joaca juniorii CSȘ Blaj are trei echipe calificate in turneele semifinale de volei juvenil, in aceasta saptamana Federația Romana de Volei stabilind componența grupelor la nivelul cadeților. In acest an…