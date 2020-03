Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani care vin din Germania sunt blocați la granița dintre Austria și Ungaria. Aceștia iși striga disperarea pe site-urile de socializare in speranța ca cineva va vedea ce se intampla acolo cu ei. De aproximativ șase ore sunt sute de romani blocați intre doua țari. Oamenii cer ajutor nesperat…

- Portugalia a luat decizia de a inchide granita cu Spania pentru turisti minim o luna de zile. Premierul portughez, Antonio Costa, a anuntat duminica seara decizia luata de guvernul portughez in lupta cu stoparea raspandirii epidemiei de coronavirus, relateaza AFP.

- Austria a refuzat ca un tren care venea din Italia sa treaca granița din cauza a doi pasageri suspectați ca ar putea fi infectați cu noul coronavirus, a anunțat, astazi, ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, anunța Financial Post. „In aceasta seara un trem care venea de la Veneția la Munchen…

- Actorul Mark Hamill, celebru pentru rolul Luke Skywalker din saga "Star Wars", a anuntat ca renunta la Facebook, pentru ca reteaua de socializare refuza sa controleze publicitatea politica pe platforma sa, relateaza AFP.

- Un cetatean georgian, de 35 de ani, a trecut ilegal frontiera de stat dintre Ucraina si Romania, pe fondul starii avansate de ebrietate in care se afla, anunța Poliția de Frontiera. Barbatul a fost gasit puțin dupa miezul nopții, pe 10 ianuarie, in timp ce se impleticea pe teritoriul romanesc. Barbatul…

- Doi adolescenți aflați in ultimul an de liceu au fost gasiți morți in locuința din Targu Jiu. Cei doi erau elevi in ultimul an de liceu la Colegiul Tehnic „Henri Coanda“ si erau logoditi.