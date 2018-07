Stiri pe aceeasi tema

- LuptE sE trEiascE in fiecare zi, fErE hranE sau apE curentE! SingurE pe lume, doamna Donia Varabiev il mai are doar Dumnezeu. Iar povestea ei o trEiesc multi romani din Delta DunErii, uitati de lume xi de soartE chiar acolo, in locul numit cel mai nou pEmant romanesc, unde viata parcE s-a oprit in loc,…

- Adi si Sandra Mutu au vorbit despre relația lor. Cei doi se cunosc de trei ani, s-au casatorit și au o familie frumoasa. Au multe lucruri in comun și iși doresc deja al doilea copil. “Cu tot ce inseamna femeile din viata mea, da, sunt gelos. Atunci cad relatia este bazata pe iubire intervine si gelozia.…

- Adrian si Sandra Mutu formeaza un cuplu de mai bine de trei ani, s-au casatorit si au impreuna un copil. Relatia lor decurge foarte bine, potrivit spuselor lor, insa, ca in oricare alt cuplu, exista si gelozii si situatii tensionate, dar pe care stiu sa le gestioneze de fiecare data.

- Razvan si Dani se pregatesc astazi de un eveniment foarte important! Reuniunea de clasa dupa 20 de ani! Spre deosebire de colegul sau de la Neatza, Razvan a preferat sa afiseze cu totul alta imagine!

- AflatE intr-o formE de zile mari la turneul de la Madrid - acolo unde le-a spulberat pe Ekaterina Makarova (6-1, 6-0) xi pe Elise Mertens (6-0, 6-3) - Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, face spectacol xi pe retele de socializare. Recent, cea mai valoroasE jucEtoare de tenis din lume s-a distrat…

- Simona Halep a postat pe rețelele de socializare o imagine cu antrenorul Darren Cahill. “Știu ca a fost un meci greu, dar pare ca antrenorul meu a obosit mai tare decat mine” a scris Simona Halep pe contul sau Instagram. Fotografia cu Darren Cahill a adunat in 17 ore nu mai puțin…

- Fostul model Valentina Pelinel l-a surprins intr-o frumoasa ipostaza pe fiul ei, Milan, chiar in ziua de Paște. In luna iunie a anului 2016, Valentina Pelinel a devenit mama pentru prima oara . Atunci, blonda a adus pe lume un baiețel, care a primit numele Milan. Puștiul este rezultatul poveștii de…