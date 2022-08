FOTO – Incendiu violent la un restaurant din apropierea Salinei Turda

Stiri pe aceeasi tema

- Pompieri din Cluj-Napoca și Turda intervin in aceste momente la un incendiu care a cuprins cladirea unui restaurant situat pe Aleea Durgau din municipiul Turda. „In momentul sosirii primelor echipaje la fața locului s-a constatat ca flacarile se manifestau generalizat in interiorul cladirii, care…

- Pompierii din cadrul Garzii Gilau, Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca și Punctul de Lucru Florești au fost solicitate sa intervina, miercuri dimineața, pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins mai multe locuințe in localitatea Gilau. Incendiul a fost sesizat intr-o gospodarie situata pe strada Morii…

- O casa din comuna Bunești, Valcea, a luat foc noaptea trecuta. Pompierii au reușit sa stinga focul dupa aproape o ora și jumatate. Acoperișul a ars in totalitate. „Pompierii militari valceni au fost solicitați noaptea trecuta, la ora 00.27, pentru stingerea unui incendiu la o casa in comuna Bunesti,…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta dimineața la un incendiu violent, care a izbucnit pe strada Grigore Moisil din Cluj-Napoca. Pana la aceasta ora, șase persoane au fost transportate la spital pentru investigații de specialitate. Proprietarul apartamentului ar fi provocat incendiu, potrivit…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incendiu care a izbucnit pe strada Grigore Moisil din Cluj-Napoca. Doi adulți și un copil au fost evacuați de urgența, in urma degajarilor de fum. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu de apartament…

- Pompierii clujeni intervin in aceste momente la un incendiu care a izbucnit pe strada Grigore Moisil din Cluj-Napoca. Doi adulți și un copil au fost evacuați de urgența, in urma degajarilor de fum. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu de apartament…

- O femeie a fost cea care a sunat la 112, dupa ce a observat in fantana ceva care semina cu un corp uman, iar la fața locului au ajuns pompierii și polițiștii. Acesta a fost recunoscut dupa haina de fiul sau care l-a dat disparut anul trecut, scrie Monitorul de Suceava. Pe langa politisti, la fata locului…

- Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj Napoca intervin in aceste momente la un incendiu petrecut pe strada Cantonului. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 3:25, iar la fata locului s au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma, respectiv un echipaj SMURD de la Detasamentul 1. Ulterior,…