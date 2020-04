Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea murala a lui Banksy "Girl with a Pierced Eardrum" (Fata cu timpan perforat) din Bristol a fost actualizata pentru epoca coronavirus cu o masca chirugicala, potrivit Reuters, anunța news.ro.Desenul, inspirat dupa "Girl with Pearl Earring" (Fata cu cercel de perla) a artistului olandez…

- Pandemia de coronavirus ține oamenii în case, iar fiecare moment de ieșire, fie el cât de scurt, este apreciat altfel în aceste momente. De exemplu, dusul gunoiului (detestat de unii dintre noi) a devenit principala atracție în izolare.Pentru unii, dusul gunoiului reprezinta…

- Artistul stradal britanic Banksy a publicat o serie de imagini cu sobolani desenati pe pereti, care ii "distrug" baia in timpul izolarii, potrivit news.ro.Banksy, a carui identitate nu a fost dezvaluita public, a publicat cinci imagini pe Instagram. Ele infatiseaza sobolani, care au aparut…

- Pandemia de coronavirus a schimbat fața întregii lumi, iar imaginile cu marile orașe ale Terrei care par nepopulate au devenit virale. Nu a facut excepție nici Los Angeles-ul. O metropola cu aproape 4 milioane de locuitori care pare desprinsa din scenariile filmelor apocaliptice în vremea…

- Fostul pugilist american, Floyd Mayweather, 43 de ani, s-a laudat ca, in plina pandemie de coronavirus, afacerile ii merg excelent.Intr-o postare pe Instagram, fostul pugilist le-a aratat fanilor cați bani a strans, de cand a inceput pandemia de Covid-19."Chiar așa cum sunt eu, acest 'Floyd care nu…

- Banksy a confirmat ca este autorul unei opere de arta stradale, cu o tematica inspirata de Ziua Indragostitilor, aparuta pe un zid din orasul natal al artistului, Bristol, informeaza vineri Press Association. Locuitorii din zona Barton Hill au descoperit joi dimineata lucrarea, pe zidul unei cladiri.…