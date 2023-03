Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, comisarul pentru Export al Regelui Charles al III-lea, Chris Barton, și Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, au efectuat o vizita la Buzau. Au avut o intalnire la Palatul Comunal, cu primarul Constantin Toma, viceprimarul Oana Matache, ministrul Culturii, senatorul Lucian Romașcanu,…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a facut vineri, 10 februarie, o vizita la cateva fabrici din Buzau, pentru a vedea cum pot ajuta autoritațile mediul de afaceri buzoian. Alaturi de ministrul Economiei a fost și ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, totodata președinte al organizației județene a…

- Propunere de reforma administrativa in Romania: Din 3.200 de localitati sa ramana 400 Propunere de reforma administrativa in Romania: Din 3.200 de localitati sa ramana 400 Coalitia de guvernare a decis ca in perioada urmatoare, dupa ce Partidul Social Democrat (PSD) va prelua functia de premier, sa…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, a declarat, marti, in cadrul unei reuniuni organizate la Cluj, ca doreste sa dezvolte un parteneriat solid cu Romania si cu Bulgaria pentru protejarea climei si a mediului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Colegiul Național „B.P. Hasdeu” promoveaza cartea și incurajeaza lectura. In acest an, la una dintre activitațile sale dedicate lecturii a fost prezent și ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, absolvent de Hasdeu, insoțit de primarul Constantin Toma, de asemenea hasdeian. Hasdeul este daruitor de carte…

- Sunt lucruri care nu se accepta, susține ministrul social-democrat al Culturii, Lucian Romașcanu, cu referire la ultimele declarații controversate venite din partea anumitor lideri ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania. „Transilvania este pamant romanesc, unde sunt bine primiți toți cei care…

- Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, spune ca, deși Austria a votat impotriva intrarii Romaniei in spațiul Schengen, a ieșit și un lucru bun din aceasta situație: ”de azi suntem mai uniți și mai determinați sa luptam noi pentru noi”.