- Un accident rutier a avut loc duminica, pe DJ 591, intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman, in apropiere de Timisoara. Un copil de doi ani a decedat, la fel si parintii lui. Un al doilea copil al familiei, un baiat de 7 ani a fost ranit si a fost dus de urgenta la spital. Politistii au deschis…

- Accident teribil de circulație, duminica dupa-masa, pe drumul ce leaga Sacalazul de Sanmihaiu Roman. Doi soți și-au pierdut viața, dar și fiul lor in varsta de doi ani. Un al doilea copil al familiei, in varsta de șapte ani, este singurul care a supraviețuit tragediei.

- La fața locului s-au deplasat 9 subofițeri cu o autospeciala de stingere cu modul descarcerare și o ambulanța SMURD din cadrul Stației de Pompieri Babadag, precum și doua echipaje SAJ, scrie realitateasportiva.net. Salvatorii au acționat de urgența pentru extragerea conducatorului auto, barbat, in varsta…