Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in jurul orei 21:30, pe DN21 in judetul Ialomita s a produs un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Potrivit IPJ Ialomita din verificarile efectuate a reiesit ca evenimentul rutier s a produs ca urmare a coliziunii dintre un autoturism si un ansamblu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 (E85) Ramnicu Sarat - Buzau, la iesire din localitatea Posta Calnau, judetul Buzau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane, in care se aflau trei…

- „Pompierii militari din cadrul Detașamentului Slobozia au fost solicitați sa intervina la un accident rutier, produs in urma coliziunii unui autoturism cu un atelaj hipo. Un al doilea autoturism ce a evitat producerea accidentului a iețit dupa carosabil. Salvatorii s-au deplasat la locul intervenței…

- In jurul orei 21:30, pompierii militari din cadrul Detașamentului Slobozia au fost solicitați, prin apel la 112, sa intervina la un accident rutier, produs in urma derapajului unui autoturism care a intrat intr-un copac.Salvatorii s-au deplasat la locul intervenței cu o autospeciala de stins incendii,…

- Un teribil accident rutier a avit loc in aceasta seara pe Dn 6 in apropierea localitatii Cornea, judetul Caras Severin. Din primele informatii un autoturism a fost strivut intre doua TIR uri. Trei persoane au murit in urma tragediei. Potrivit Politiei Romane, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Traficul rutier este blocat pe DN 64, la Ganeasa, judeul Olt, in urma unui accident rutier petrecut azi noapte. In acesta noapte, polițiștii olteni au fost sesizați prin apel de urgența 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 64, in comuna Ganeasa. In urma evenimentului, un ansamblu…

- Este vorba despre o coliziune dintre o mașina condusa de femeia de 24 de ani, din Avrig, și un TIR condus de un barbat de 44 de ani, din Zarnești. Se pare ca șoferița ar fi ieșit din Avrig in DN1, unde a intrat in coliziune cu un TIR care se deplasa pe direcția Sibiu - Brașov. In urma impactului, femeia…

- Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs intre un autoturism condus de un șofer de 19 ani, din comuna Dragalina, și un autovehicul condus de un barbat de 34 de ani, din municipiul Slobozia. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a extrage doua persoane ramase incarcerate.In urma impactului,…