Uribe și Bacca au ratat penalty-urile de departajare, iar Anglia s-a calificat in dauna Columbiei, la Campionatul Mondial de Fotbal 2018, din Rusia. Cei doi jucatori au fost amenințați cu moartea de suporterii columbieni. In urma cu 24 de ani, Andres Escobar, unul dintre fundașii Columbiei, a fost ucis, dupa ce și-a dat autogol in meciul […]