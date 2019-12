PSG s-a impus sambata cu 3-1 la Montpellier intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Frantei, dupa ce era condusa cand mai erau ceva mai mult de 15 minute din timpul regulamentar. Montpellier a deschis scorul prin autogolul lui Leandro Paredes din minutul 41. Doi jucatori ai parizienilor, Presnel Kimpembe si Idrissa Gueye, au fost inlocuiti in prima repriza din cauza accidentarilor. Gazdele au ramas in inferioritate numerica in min. 72, cand Pedro Mendes a luat al doilea cartonas galben. Campioana Frantei a inscris doua goluri aproape unul dupa altul, prin vedetele Neymar (min.…