Fotbal - Liga I: Dinamo - UTA Arad 0-1

- Dinamo a fost invinsa de UTA, scor 1-0, intr-un meci in care unicul gol a fost marcat din penalty, de Ioan Hora. „Cainii roșii” au cerut un penalty la randul lor, in minutul 60 al intalnirii din „Ștefan cel Mare”. Denis Rusu a fost lovit de balon in mana in interiorul careului aradenilor, insa „centralul”…

- Antrenorul Laszlo Balint i-a prezentat, joi, pe Dragos Tescan si Denis Rusu, cei mai proaspeti componenti ai echipei UTA Arad, potrivit news.ro.Dragos Tescan e nascut pe 15 septembrie 1999 la Craiova si a crescut la Scoala de Fotbal ”Gica Popescu”. Sezonul trecut a fost adversarul UTA-ei in…

- UTA Arad si FC Arges au promovat in Liga I de fotbal, in urma meciurilor de duminica din ultima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, iar CS Mioveni va juca un baraj cu echipa clasata pe locul 6 in primul esalon. FC Arges a obtinut in extremis promovarea, dupa ce Rapid a egalat-o pe Turris-Oltul Turnu…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, luni, programul etapei a XIII-a a play-out-ului Ligii I. Acesta este urmatorul:Sambata, 1 augustOra 18.00 Academica Clinceni – FC Hermannstadt Citește și: DIICOT este pe urma 'SPONSORILOR' fostului ofițer SRI fugar, Daniel Dragomir - Aceștia pot…

- FCSB a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 1-0 (1-0), sambata seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost inscris de Ionut Vina (21), cu un sut de la circa 25 de metri. Ambele formatii si-au creat…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit (miercuri, 17 iunie), prin tragere la sorți, programul play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Desfașurarea intrecerii s-ar putea modifica din cauza apelului la TAS facut de UTA Arad, care a contestat la tribunalul de la Lausanne, din Elveția, decizia FRF de injumatațire…

- FC Viitorul Constanta a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 7-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Singurul gol al meciului a fost reusit de fundasul Virgil Ghita (17), cu capul, in urma unui corner. …

- Clubul de fotbal Gaz Metan Medias a anuntat, pe site-ul sau oficial, ca s-a despartit de nu mai putin de opt jucatori, informeaza Agerpres.Cu cinci etape inainte de incheierea play-off-ului Ligii I, Gaz Metan Mediaș a ramas fara portarul Ricardo Batista, fundasii Thomas Juel-Nielsen, Marian Pleasca,…