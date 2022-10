Fotbal/ Liga a IV-a: Afaceri în doi AS Filipești și ACS Gauss se bat pentru șefia Seriei 1, in timp ce Sportul Onești și Viitorul Curița, singurele echipe cu maximum de puncte din intreg campionatul, se pregatesc confruntarea directa din runda a opta Deși suntem de-abia la mijlocul turului, devine din ce in ce mai clar ca in acest sezon de Liga […] Articolul Fotbal/ Liga a IV-a: Afaceri in doi apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

