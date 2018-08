Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul celor de la U Craiova, Devis Mangia, a anuntat ca inaintea returului cu RB Leipzig din mansa a doua a turului al treilea preliminar al Europa League, nu se va ruga pentru a avea succes, azi fiind una dintre cele mai importante sarbatori crestine, Sfanta Maria.

- Universitatea Craiova a susținut ieri seara, in Germania, conferința de presa oficiala de dinaintea primei confruntari cu RB Leipzig, din turul trei prelimiar al Ligii Europa. La intalnirea cu mass-media au venit antrenorul Devis Mangia și capitanul Alex Mitrița, ambii ...

- Astazi, la ora 18.00, Universitatea Craiova va susține conferința oficiala de dinaintea meciului cu RB Leipzig, din manșa intai a turului trei preliminar al Europa League. La intalnirea cu mass-media vor veni antrenorul Devis Mangia și capitanul Alex Mitrița. Va ...

- La finalul intalnirii dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, scor 2-2, antrenorul oaspeților, Costel Enache, a afirmat ca se mulțumește cu punctul obținut in Banie, dar ca echipa sa putea caștiga. Vezi ce a declarat Costel Enache la conferința de ...

- Antrenorul Universitații Craiova, Devis Mangia, a admis, dupa remiza cu FC Botoșani, ca echipa nu a aratat nici de aceasta data cum ar trebui și spera ca jucatorii noi sa se integreze rapid. Vezi ce a declarat la conferința de ...

- Sepsi Sf. Gheorghe și U Craiova se infrunta in etapa a 2-a a Ligii 1. Partida incepe la ora 18:00, e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look TV. live de la 18:00 » Sepsi OSK - U Craiova Urmarește AICI partida liveTEXT! echipele de start Sepsi: Niczuly…

- La finalul intalnirii „U“ Craiova – Poli Iași 0-0, antrenorul moldovenilor, Flavius Stoican, s-a aratat mulțumit cu punctul obținut in Banie și a laudat trupa lui Devis Mangia. Vezi conferința de presa!

- Antrenorul Științei, Devis Mangia, a admis superioritatea echipei CFR Cluj, a apreciat prestațiile noilor veniți și spera ca finanțatorii sa bage mana in buzunar și sa-i mai aduca doi-trei jucatori foarte curand pentru a se putea bate cu CFR si ...