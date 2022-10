Stiri pe aceeasi tema

Un suporter spaniol a disparut in Iran in timp ce mergea in excursie la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar. Ulterior, s-a aflat ca barbatul a fost reținut de polițiști, din motive necunoscute, informeaza BBC.

Nationala de fotbal a Canadei va juca un meci amical impotriva celei a Bahrainului in cadrul pregatirilor pe care selectionata nord-americana le va efectua inainte de Cupa Mondiala 2022 din Qatar, ce va incepe pe 20 noiembrie, informeaza joi L'Equipe.

Elvetia tremura pentru portarul titular al nationalei sale de fotbal, Yann Sommer, care s-a accidentat marti intr-o partida a echipei de club, Borussia Moenchengladbach, cu circa o luna inainte de Cupa Mondiala 2022 din Qatar, scrie miercuri Le Matin.

Numarul de bilete vandute pentru Cupa Mondiala de fotbal 2022 din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie) se apropie de pragul de trei milioane, a anuntat luni presedintele FIFA, Gianni Infantino, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

O suta de deputati francezi au semnat un apel adresat Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), solicitand sa dea curs unei cereri a organizatiei Amnesty International pentru un fond de indemnizatie de 440 de milioane de dolari pentru familiile muncitorilor de pe santierele Cupei Mondiale din Qatar,

Comitetul Executiv al Confederatiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL) il va sustine pe Gianni Infantino, actualul presedinte al Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), in vederea realegerii sale in luna martie 2023, a anuntat, marti, organizatia, citata de AFP, potrivit Agerpres.

Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) va distribui peste 200 de milioane de dolari cluburilor care vor avea jucatori la Cupa Mondiala din Qatar (20 noiembrie-18 decembrie), transmite DPA, potrivit Agerpres.FIFA a confirmat marti detaliile programului sau de beneficii pentru cluburi, precizand ca

Catastrofa de pe un stadion din Indonezia este „o tragedie care depaseste orice imaginatie", a declarat, duminica, presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) Gianni Infantino, intr-un comunicat de presa.