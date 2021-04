Stiri pe aceeasi tema

- VfB Stuttgart nu a avut nicio sansa sambata seara, in deplasare, pe terenul campioanei en titre, Bayern Munchen, pierzand cu un sec 4-0 meciul din etapa a 26-a a Bundesligii. Tripla lui Robert Lewandowski (17, 23, 39) si reusita lui Serge Gnabry (22) au stabilit scorul partidei inca din prima repriza,…

- "Suntem cea mai buna echipa din Europa", a declarat Oliver Kahn, membru al Consiliului Director al clubului german de fotbal Bayern Munchen, dupa ce tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor a decis ca bavarezii vor primi replica lui Paris Saint-Germain intr-o reeditare a finalei…

- Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor. Dupa 4-1 pe Stadio Olimpico, Bayern a castigat in retur prin golurile…

- Campioana en titre Bayern Munchen a obtinut o victorie facila, 3-1 pe terenul lui Werder Bremen, sambata, in etapa a 25-a a Bundesligii. Echipa antrenata de Hansi Flick a inscris prin Leon Goretzka (minutul 22), Serge Gnabry (35) si Robert Lewandowski (67), ultimul ajungand…

- Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, care vine dupa doua meciuri fara victorie in campionat, va aborda cu un efectiv decimat meciul cu Lazio Roma, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, programat marti, informeaza cotidianul L'Equipe. Bavarezii vor…

- Bayern Munchen, liderul campionatului de fotbal al Germaniei, s-a inclinat la limita pe terenul formatiei Eintracht Frankfurt (scor 1-2), sambata, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Eintracht, care nu a mai cunoscut infrangerea in Bundesliga de 11 meciuri,…

- Bayern Munchen s-a calificat in finala Cupei Mondiale a Cluburilor de fotbal, dupa ce a invins campioana Africii, echipa egipteana Al Ahly Cairo cu scorul de 2-0, luni seara, in Qatar. Detinatoarea Ligii Campionilor europeni s-a impus prin golurile marcate de atacantul polonez Robert Lewandowski,…

- Bayern Munchen a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Hertha Berlin, vineri, in primul meci al etapei a 20-a Bundesligii, si si-a consolidat pozitia de lider, avand acum un avans de 10 puncte fata de a doua clasata, RB Leipzig. Unicul gol a fost inscris de Kingsley Coman in minutul 21. Robert Lewandowski…