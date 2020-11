Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al Departamentului de Informatii si Protectie Interna (DIPI) Gelu Oltean, trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat in ”Dosarul Ayahuasca”, reclama ca de opt luni dosarul se afla in procedura de camera preliminara.

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, in calitate de Presedintie-in-Exercitiu Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra - OCEMN (1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020), saluta aderarea Republicii Macedonia de Nord la OCEMN, urmare ratificarii, la 27 octombrie 2020, de catre Parlamentul…

- Direcția de Sanatate Publica a contestat in instanța Raportul de control al Camerei de Conturi Ialomița privind auditul efectuat de instituție in perioada Starii de Urgența. Auditorii ialomițeni au descoperit faptul ca DSP Ialomița a oferit sporuri de peste 30 mii de lei pentru orele suplimentare facute…

- Procesul marcheaza cel mai puternic atac al Statelor Unite impotriva puterii tot mai mari a companiilor de tehnologie din ultima generatie, comparabil cu un proces impotriva Microsoft intentat in 1998 si cazul impotriva AT&T din 1974, care a dus la divizarea Bell System. Plingerea, la care s-au alaturat…

- Montgomery, gasita vinovata pentru strangularea unei femei insarcinate in Missouri, va fi executata prin injectie letala la penitenciarul Terre Haute din Indiana, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justitie. Ultima femei executata de guvernul SUA a fost Bonnie Heady, intr-o camera de gazare…

- Gelu Oltean, fostul sef al Departamentului de Informatii si Protectie Interna, face dezvaluiri despre ”Dosarul Ayahuasca”, in care a fost trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat. Gelu Oltean povestește pe blogul sau ca a fost anunțat…

- Fostul sef al Departamentului de Informatii si Protectie Interna (DIPI), Gelu Oltean, trimis in judecata pentru trafic de droguri de mare risc si constituirea unui grup infractional organizat in „Dosarul Ayahuasca”, publica pe blogul sau un articol intitulat Ayahuasca, un dosar fabricat - Episodul…

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Camerele ascunse, de regula, sunt instalate in locuri inaccesibile, insa aceasta nu poate fi instalata fara sa fie vizibila cu desavarșire. Dispozitivul de inregistrare poate fi detectat cu ajutorul camerei video și a lanternei smartphone-ului, i-a relatat agenției ”Prime”…