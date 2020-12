Fostul preşedinte francez Valery Giscard d'Estaing, înhumat în cadrul unei ceremonii restrânse Funeraliile fostului presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, care a murit miercuri la varsta de 94 de ani de COVID-19, au inceput sambata in cea mai stricta intimitate familiala la Authon, la sud-vest de Paris, informeaza AFP.



In frig si umiditate, cortegiul funerar, insotit de doua vehicule ale jandarmeriei, a ajuns la 10.30 in mica piata din sat, dintre primarie si biserica.



Intr-o tacere putin tulburata de clopotul bisericii si de click-urile aparatelor de fotografiat, sicriul a fost acoperit la iesirea din carul mortuar cu doua drapele, unul francez si celalalt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

