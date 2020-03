Stiri pe aceeasi tema

- Patronul echipei Ludogorets a anuntat printr-un mesaj pe Facebook ca a fost testat pozitiv pentru virusul COVID-19. "Dragi prieteni, dupa un test initial negativ pentru Covid-19 si dupa un ulterior disconfort, am efectuat un alt test, care s-a dovedit a fi pozitiv. Cu toate regulile de carantina…

- Presa bulgara a facut un anunț uluitor. Patronul clubului Ludgoreț Razgrad, Kiril Domuschiev, 50 de ani, a fost diagnosticat cu coronavirus. Printre jucatorii legitimați la campioana Bulgariei se numara și romanii Claudiu Keșeru, Cosmin Mți și Dragoș Grigore.Conform jurnaliștilor din țara vecina, omul…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA. "Nu vreau ca oamenii sa moara. Asa sunt…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP. 'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si in acord cu premierul (grec…

- Președintele american Donald J. Trump a solicitat suspendarea zborurilor comerciale dintre Europa și Statele Unite ale Americii pentru o perioada de 30 de zile, in cadrul unei conferințe de presa. La scurt timp, autoritațile americane au venit cu o decizie in acest sens.

- Este vorba de 19 membri ai echipajului si doi pasageri de la bordul Grand Princess, care transporta peste 3.500 de persoane si ar urma sa acosteze in curand intr-un port necomercial, unde se vor face noi teste, iar bolnavii vor fi plasati in carantina, a adaugat Mike Pence in cadrul unei conferinte…

- Calin Popescu Tariceanu cere amanarea alegerilor locale, dupa ce epidemia de coronavirus pune stapanire pe Europa, iar cazurile de infectare din țara continua sa creasca, de la o zi la alta. Președintele ALDE a vorbit, la Romania TV, miercuri seara, despre un scenariu teribil, cu virusul care va…

- Promovand conceptul romanesc de „detensionare” Klaus Iohannis, a susținut marți, 7 ianuarie a.c., la sediul Guvernului Landului Bavaria, declarații de presa comune cu Președintele grupului parlamentar CSU, domnul Alexander Dobrindt. Jurnalist: Care sunt șansele pentru o politica de migrație comuna?…