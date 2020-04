Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, a primit 7 ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat Ion Dinita, om de afaceri, 4 ani de inchisoare, cu executare, pentru fapte de coruptie, potrivit deciziei instantei, postata pe portalul Tribunalului Brasov. Decizia nu…

- Aristotel Cancescu a primit 7 ani de inchisoare cu executare, iar Ion Dinița - fost deputat PC Brașov - 4 ani de inchisoare cu executare. Pedepsele nu sunt definitive și executorii, putand fi atacate cu apel in zece zile. In același dosar a fost condamnat și fostul administrator public al județului,…

- 7 ani de inchisoare cu executare pentru Aristotel Cancescu, fost președinte al PNL și președinte al Consiliului Județean Brașov și 4 ani de inchisoare pentru fostul deputat Ion Dinița, este sentința pronunțata astazi de Tribunalul Brașov, in dosarul lucrarilor cu dedicație pe care Consiliul Județean…

- Fostul presedinte sud-coreean, Lee Myung-bak, a fost condamnat, miercuri, la 17 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, printre care luarea de mita si deturnarea de fonduri, arata news.cgtn, citat de b1.ro.

