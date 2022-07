Fostul premier nipon Shinzo Abe a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a murit, transmite vineri Reuters, care citeaza postul public nipon NHK. Abe, in varsta de 67 de ani, sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari de tren din orasul Nara, in vestul Japoniei, cand a fost impuscat de un atacator.

- Apar primele informații despre atacatorul fostului premier japonez! Suspectul lui Shinzo Abe este un fost membru al Forței Maritime de Autoaparare a Japoniei (JMSDF), marina japoneza, relateaza Reuters care citeaza presa japoneza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

