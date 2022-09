Stiri pe aceeasi tema

Un oficial din cadrul Administratiei de la Taipei avertizeaza ca Taiwanul va considera "act de razboi" o blocada chineza sau ocuparea unei insule, cerandu-le inclusiv natiunilor europene sa se alature eforturilor militare americane in sensul descurajarii Chinei, anunța Mediafax.

Taiwanul a anuntat, joi, ca planuieste o crestere a bugetului militar, care va atinge un nivel fara precedent, intr-un context de tensiuni sporite cu China, care in luna august a organizat manevre militare ample in largul coastelor insulei, relateaza AFP, informeaza News.ro.

Singura iesire din criza in relatiile americano-chineze declansata de vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, este ca Statele Unite sa-si rectifice imediat greselile, a declarat vineri un oficial chinez de rang inalt de la ambasada chineza la Washington, relateaza…

Statele Unite ''nu vor permite'' Chinei sa izoleze Taiwanul, a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in cursul unei conferinte de presa la Tokyo, dupa o vizita in Taiwan care a provocat furia Chinei, transmite AFP, relateaza Agerpres.

China și insula Taiwan au o relație extrem de complicata, iar totul a inceput ca o batalie politica intre partide, batalie care ulterior a devenit militara.

Biroul pentru afaceri taiwaneze al Consiliului de Stat din China a anunțat miercuri pedepse impotriva unor organizații care urmaresc "independența Taiwanului".

Președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a inceput un turneu in patru țari asiatice, a anunțat biroul sau, fara a menționa Taiwanul, pe fondul speculațiilor intense ca ar putea vizita insula autoguvernata, revendicata de China, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Autoritațile din Taiwan organizeaza luni un amplu exercițiu pentru a pregati populația in cazul unui atac aerian. Exercițiul are loc pe fondul tensiunilor in creștere dintre Taiwan și China, potrivit Reuters.