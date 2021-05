Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Ion Radu, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, s-a aflat in stare de incompatibilitate. Potrivit unui comunicat al ANI transmis luni AGERPRES, in perioada 26 mai 2015 - 6 iunie 2019, Ion Radu a detinut simultan cu functia…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat averea nejustificata, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 17 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, dupa cum urmeaza: RADU ION, fost Secretar de Stat…

- Omul de afaceri Doru Bertea, medic stomatolog, s-a spanzurat. Barbatul era cercetat in doua dosare de catre procurorii anti-corupție pentru dare de mita, aflandu-se in arest la domiciliu. Procurorii DNA au anchetat achizițiile de echipament medical realizate in spitalele COVID din Odorheiul Secuiesc…

- Oficial, liderul PNL Ludovic Orban a participat la sfarșitul saptamanii trecute la o acțiune de impadurire in județul Maramureș, dar scopul deplasarii in aceasta zona a fost cu totul altul. In vizorul DNA Potrivit informațiilor noastre, Ludovic Orban a venit in Maramureș pentru a anunța ca prietenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, miercuri, recursul formulat de Agentia Nationala de Integritate (ANI) la hotararea Curtii de Apel Craiova care a anulat raportul intocmit de ANI in 2015 prin care primarul municipiului din Bailesti, Costel Pistritu, a fost declarat incompatibil.…

- Televiziunea Romana va avea un președinte al Consiliului de Administrație și un director general, au decis liderii coaliției de guvernare, potrivit unor surse politice. „Se separa funcțiile la TVR, de președinte al CA (Consiliul de Administrație – n.r.) și director general. Urmeaza sa fie stabilite…

- "Societatea Conpet, avand in vedere prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018,aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca in data de 8 martie 2021, in temeiul art. 37.7 din contractul de mandat incheiat in data de 22 august 2018 cu Conpet, Mesca Darius a notificat societatea…

- Agenția Naționala de Integritate a transmis ca fostul director comercial al Fabricii de Arme Cugir, Daniel Doru Popa, s-a aflat in stare de incompatibilitate, pentru șase luni, intre 3 octombrie 2017 și 30 martie 2018. Mai exact in perioada respectiva, Daniel Doru Popa a fost consilier local in cadrul…