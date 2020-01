Un element chimic fundamental pentru viata, fosforul, a ajuns pe Pamant adus de comete si asteroizi, conform unui nou studiu publicat in ultimul numar al Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, informeaza miercuri Press Association. Fosforul, prezent in ADN-ul si in membrana celulara a tuturor organismelor vii, ar fi ajuns pe Pamant purtat de comete in urma cu miliarde de ani. Aceasta concluzie vine dupa ce oamenii de stiinta au gasit monoxid de fosfor in compozitia cometei 67P/Churyumov-Gerasimenko. Fosforul face parte din elementele considerate cheie pentru viata, alaturi de carbon,…