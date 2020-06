Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marti ca va oferi pasapoarte catorva milioane de locuitori din Hong Kong si, posibil, acces la cetatenia britanica daca China va insista asupra impunerii noii legi privind securitatea nationala, informeaza AFP si Reuters preluate de agerpres.Vezi…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat marti ca va oferi pasapoarte catorva milioane de locuitori din Hong Kong si, posibil, acces la cetatenia britanica daca China va insista asupra impunerii noii legi privind securitatea nationala, informeaza AFP si Reuters.

- Marea Britanie a indemnat, vineri, Administratia de la Beijing sa reanalizeze oportunitatea impunerii noii legi privind siguranta nationala in provincia Hong Kong, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Indemnam China sa reanalizeze implementarea acestei legi si sa isi respecte…

- Regatul Unit, SUA, Canada si Australia au acuzat joi Beijingul ca isi incalca obligatiile internationale dupa adoptarea de catre Parlamentul chinez a unei dispozitii controversate privind securitatea in Hong Kong, drept reactie la manifestatiile de anul trecut, relateaza AFP si Reuters. "Decizia Chinei…

- China a amenintat luni Statele Unite cu represalii, in urma unor amenintari cu sanctiuni americane din cauza unui proiect chinez de lege privind securitatea nationala la Hong Kong, relateaza Reuters.

- Statele Unite ar putea impune sanctiuni Chinei din cauza unui proiect de lege referitor la securitatea nationala in Hong Kong, ceea ce ar pune in pericol statutul de centrul financiar al orasului, a declarat duminica consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe Robert O’Brien, transmite Reuters.

- Marcel Ciolacu a reactionat, in cadrul unui interviu acordat Dcnews, cu privire la scandalul autonomiei Tinutului Secuiesc. "Este o tema cretina, mincinoasa care a creat un conflict interetnic. Este un fake news pentru a acoperi incapacitatea Guvernului. Nu am crezut ca in 2020 un presedinte…

- Se mai schimba sau nu banii in Romania? Mai trecem sau nu la moneda euro. In timp ce țara noastra iși propune renunțarea la moneda naționala, cel puțin teoretic, PSD vrea sa dea o lege care va afecta facturile și plațile. Proiectul a fost adoptat cu 90 de voturi „pentru” si 40 de abtineri. Potrivit…