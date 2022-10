Formula1, magnet pentru industria criptomonedelor Parteneriatul cu o echipa de Formula 1 s-a transformat intr-un simbol al statutului pentru companiile cripto, un accesoriu ostentativ de mai multe milioane de dolari care semnaleaza bogația și succesul intr-o perioada in care prețurile de pe piața reflecta contrariul. Din noiembrie, industria criptomonedelor a pierdut 2000 de miliarde de dolari, dar cauta sa pastreze […] The post Formula1, magnet pentru industria criptomonedelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

