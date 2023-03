ISU Giurgiu:Doua incendii din cauza cosurilor de fum, in ultimele ore

COMUNICAT DE PRESANr. 129 din 30.03.2023 Doua incendii din cauza cosurilor de fum, in ultimele ore Casele a doua familii din localitatile Pietrisu si Letca Noua au fost in pericol, in ultimele ore, din cauza unor incendii izbucnite in jurul cosurilor de fum. Din… [citeste mai departe]