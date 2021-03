Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi trista pentru fanii trupei românești de muzica rock CARGO. Andi Barar, fondatorul acesteia, a murit infectat cu COVID-19. Chitaristul a fost internat în spital pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva timp…

- Veste extrem de trista la inceputul saptamanii. Solistul trupei Cargo a decedat dupa o lunga suferința cu boala și cu infecția cauzata de noul coronavirus. Cantarețul se afla internat in stare grava in Timișoara, acolo unde și-a petrecut ultimele momente din viața. Anunțul a fost facut in urma cu puțin…

- Deputatul Platformei DA, Iurie Renița, este infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de catre fratele acestuia, pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Alecu Renița, Iurie Renița se afla in stare grava și trece printr-o perioada foarte complicata.