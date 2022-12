Stiri pe aceeasi tema

- FOTO, VIDEO| ”Focul Lupului Alb”, pe Dealul Cetate din Cugir: Tradiții și credințe stramoșești de Sfantul Andrei, in cetatea Singidava ”Focul Lupului Alb”, pe Dealul Cetate din Cugir: Tradiții și credințe stramoșești de Sfantul Andrei, in cetatea Singidava ”Focul Lupului Alb” este un eveniment devenit…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea Sfantului, slavitului si intru tot laudatului Apostol Andrei, cel intai chemat.Acesta era din orasul Betsaida, fecior al unui oarecare Iona evreul, fratele lui Petru, cel dintai dintre ucenicii lui Hristos. Acesta a fost mai intai ucenic al lui Ioan inaintemergatorul…

- Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor. Semnificații, tradiții și obiceiuri legate de sarbatoarea din 30 noiembrie In 30 noiembrie, se face pomenirea Sfantului Andrei, unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. Considerat „Ocrotitorul Romaniei” sau „Patronul spiritual al romanilor”, Sfantul Andrei…

- Credinciosii il praznuiesc miercuri pe Sfantul Apostol Andrei, considerat crestinatorul neamului romanesc. Noaptea din ajun este asociata in popor cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si a vremii. Sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei (nume care deriva din…

- Sarbatoarea Sfantului Andrei, ca multe altele poarta un mister aparte conturat in popor. Din vechime, se considera ca aceasta noapte este una aleasa, in care divinitatea asculta dorințele celor de pe pamant. De altfel, in noaptea de Sfantul Andrei se considera ca fetele iși pot visa ursitul. In noaptea…

- Sfantul Andrei, ocrotitorul romanilor, este praznuit in fiecare an pe data de 30 noiembrie. Potrivit traditiei populare romanesti, in noaptea de 29 spre 30 noiembrie, lupii se aduna, iar Sf. Andrei imparte prada pentru iarna care incepe fiecarui lup. Romani au o traditie frumoasa pentru noaptea de Sfantul…

In fiecare an, pe 30 noiembrie, crediocioșii ortodocși il praznuiesc pe Sfantul Andrei. Noaptea din ajun este asociata cu obiceiuri precrestine, precum aparitia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului si a vremii.