- Pe fondul de vanatoare de la Mosnita au fost descoperite cadavrele a trei mistreti. Analizele effectuate, atat la Timisoara, cat si la Bucuresti, au confirmat pesta porcina. S-au stabilit zonele infectate din jurul focarului. In data de 25 mai, Direcția Sanitara Veterinara Timiș a fost anunțata de existenta…

- In zona localitati timisene Cheveresu Mare a fost instituita o zona de protectie pe opt kilometri, in urma unei decizii luate, sambata, de catre Comitetul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) dupa aparitia unui focar de pesta porcina africana (PPA) la trei porci mistreti. Directia Sanitara…

- Un focar secundar de Pesta porcina africana a fost declarat in Comuna Cleja, in data de 19.05.2020, la porci domestici din gospodaria populației, achiziționați, fara respectarea legislației sanitare veterinare, din focarul existent in comuna Racaciuni. De la notificarea bolii, pe proba analizata de…

- Au experiența in a evita agilitatea autoritaților și se vede. 10 cetațeni arabi, ajunși in țara ilegal, au evadat dintr-un centru de carantina din Timișoara. Culmea, locația era pazita de Jandarmerie, așa ca nimeni nu iși explica cum a fost posibil ca barbații sa evadeze.Autoritațile s-au…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Mures a anuntat, luni, confirmarea celui de-al saselea caz de pesta porcina africana la un porc mistret, pe un fond de vanatoare din zona municipiului Tarnaveni.In urma confirmarii celui de-al saselea caz de pesta porcina…

- Ziarul Unirea ALERTA in Alba: Un nou focar de pesta porcina africana, in Alba, CONFIRMAT ALERTA in Alba: Un nou focar de pesta porcina africana, in Alba, CONFIRMAT Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmata la un porc mistreț vanat pe Fondul de Vanatoare 43 Vingard, in urma analizelor…

- Testele efectuate pe animalele decedate in gospodaria din Bucovat, decedate sambata seara, au fost finalizate si au confirmat prezenta virusului pestei porcine africane. Autoritatile au reactionat extrem de rapid, iar focarul din respectiva gospodariei a fost limitat. Cel putin deocamdata. Cei de la…

- Autoritațile anunța suspiciune de pesta porcina africana in judetul Timiș. Zeci de porci vor fi uciși. A fost semnalata pesta porcina africana, aproape de Timișoara. Trei porci au murit la o ferma din Bucovaț. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au fost la fața locului, au recoltat probe pentru…