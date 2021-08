Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, Juergen Klopp, a anuntat ca fundasul olandez Virgil van Dijk face progrese de la reluarea antrenamentelor, dupa lunga sa convalescenta legata de accidentarea grava suferita in toamna trecuta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Van Dijk,…

- Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a primit la Sala Unirii, din cadrul Palatului Administrativ, vizita delegației Consiliului Raional Cernauți in vederea semnarii Acordului de cooperare intre Județul Suceava din Romania și Raionul Cernauți din Ucraina.Acordul semnat de Gheorghe…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a reluat propunerea pentru redeschiderea rutei pe calea ferata intre Suceava și Cernauți, in Ucraina. Propunerea a fost facuta in cadrul unei ședințe care a avut loc luni, in Sala Unirii, in cadrul careia a fost semnat un acord de ...

- Sala Unirii din Palatul Administrativ din Suceava se va deschide in mod oficial in perioada ediției de anul acesta a Programului Ștefanian. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a spus ca ediția de anul acesta a Programului Ștefanian se va desfașura in perioada 24 iunie -2 iulie…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca ediția de anul acesta a Programului Ștefanian, care va avea loc in perioada 24 iunie - 2 iulie, va avea o semnificație aparte. Gheorghe Flutur a declarat ca in prima zi a ediției din acest an, la Suceava vor fi prezente ...

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a prezentat premierului Florin Cițu, proiectele de dezvoltare pe care le are pregatite pentru județul Suceava. Premierul Florin Cițu și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur au susținut o conferința de presa la Gura Humorului,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca este optimist cu privire la discutiile vizand reinvierea acordului nuclear international din 2015 si a sugerat ca s-a ajuns la un acord privind ridicarea principalelor sanctiuni impuse Teheranului, informeaza Reuters, citand presa de stat…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca este optimist cu privire la discutiile vizand reinvierea acordului nuclear international din 2015 si a sugerat ca s-a ajuns la un acord privind ridicarea principalelor sanctiuni impuse Teheranului, informeaza Reuters, citand presa de stat iraniana.…