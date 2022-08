Romania se plaseaza intre primele cinci tari la nivel mondial in ceea ce priveste rezultatele porumbeilor voiajori, a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, presedintele Comisiei Nationale Columbofile si vicepresedinte al Uniunii Nationale a Columbofililor din Romania, „Columba”, Florin Gatejescu. Potrivit acestuia, in Romania exista crescatori de „foarte mare valoare” de porumbei voiajori. „Dintre tari, Polonia are cel mai mare palmares olimpic. Romania este in Top 5. Polonia, Slovacia, Belgia, Germania, dar si Romania olimpica este, in acest moment, in Top 5 la nivel international. Romania…