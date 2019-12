Florin Cîţu: Sunt pregătit să merg cu bugetul în Parlament, să-l dezbat în comisii. Asumarea răspunderii, o decizie a premierului "Eu sunt pregatit sa merg cu bugetul in Parlament, sa-l dezbat in comisii, sa argumentez fiecare linie de buget. Veti vedea un alt gen de ministru. Am intrat in toate detaliile bugetului, stiu fiecare capitol, pe ministere, si sunt acolo pregatit sa argumentez fiecare capitol. Deci, eu sunt pregatit sa merg cu bugetul in Parlament si sa explic de ce aceasta varianta de buget este cea mai buna pentru Romania. Eu ma pregatesc sa fiu in Parlament la dezbaterile pe buget. Vineri (6 decembrie 2019, n.r.) am aprobat deja limitele pe fiecare minister. Termenul pe care mi l-am propus (pentru aducerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a dat luni asigurari ca este pregatit sa mearga cu bugetul in Parlament, sa-l dezbata in comisii si sa argumenteze fiecare capitol, inainte de sarbatorile de iarna. "Eu sunt pregatit sa merg cu bugetul in Parlament, sa-l dezbat in comisii, sa argumentez fiecare…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a dat luni asigurari ca este pregatit sa mearga cu bugetul in Parlament, sa-l dezbata in comisii si sa argumenteze fiecare capitol, inainte de sarbatorile de iarna, conform Agerpres.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei,…

- "Luni, 9 decembrie, veti asista la o premiera. O sa fie pentru prima oara, in ultimii trei ani, cand un ministru al finantelor le spune adevarul romanilor despre finante/buget/economie in Parlamentul Romaniei. Va astept sa urmariti dezbaterile la motiunea simpla depusa de PSD impotriva mea. Luni,…

- Leul pierde teren in fața monedei unice europene și atinge un minim record joi. Banca Naționala a Romaniei a publicat un curs de 4,7669 lei pentru un euro, care depașeste astfel maximul istoric, inregistrat in luna ianuarie a acestui an, cand a fost de 4 lei și 65 de bani. Asta inseamna o creștere de…

- Rectificarea bugetara va lua in calcul un deficit de 4%. Cum va fi construit bugetul pe 2020 Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seara ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetară pentru 2019 va fi…

- * Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor,…

- Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, a primit, marți, aviz negativ in comisiile reunite de buget-finante din Parlament, cu 19 voturi negative si 19 voturi pozitive, fara abțineri, dupa o ședința presarata de momente neplacute, de ironii, abordari nepotrivite sau acuzații de tot felul.„A…

- Val de aer cald peste Romania! Temperaturile cresc pana aproape de 28 de grade in multe zone din țara. Meteorologii spun ca la munte, dar și pe litoral vremea va fi in general frumoasa in urmatoarele zile, cu cer mai mult senin si fara ploi.VIDEO Basescu profețește o rasturnare de situație…