Florin Cîțu schimbă strategia! Ce se întâmplă cu investițiile străine din România Premierul Florin Cițu vine cu informații de ultima ora legate de strategia privind investițiile straine. Potrivit acestuia, vor avea loc o serie de schimbari. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania! In ceea ce privește investițiile straine schimbam strategia și devenim pro-activi. Ne vom bate pentru investiții pe piața internaționala pentru ca doar prin acumulare de tehnologie și know-how putem sa acceleram ritmul dezvoltarii”, a scris sambata pe Facebook premierul Florin Cițu. Premierul a mai subliniat faptul ca relația economica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata: „Devenim pro-activi. Ne vom bate pentru investiții pe piața internaționala”. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania!…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania! In ceea ce privește investițiile straine schimbam strategia și devenim pro-activi. Ne…

- "Blestem pentru orașul nostru! 7 luni, doar, i-au trebuit acestui individ, pe nume Fritz Dominic Samuel, pentru a crea Timișoarei un prejudiciu de peste 20 milioane euro! Cer public DNA sa se autosesizeze și sa cerceteze toate faradelegile acestui personaj, sfidator la adresa noastra, ca timișoreni,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, in Parlament, unde a mers sa prezinte Planul Național de Redresare și Reziliența ca cele 29,2 miliarde de euro din acest proiect nu vor fi irosite. In debutul prezentarii, șeful Guvernului a precizat ca nu a venit pana acum in Parlament pentru ca nu a fost…

- "Blestem pentru orașul nostru! 7 luni, doar, i-au trebuit acestui individ, pe nume Fritz Dominic Samuel, pentru a crea Timișoarei un prejudiciu de peste 20 milioane euro! Cer public DNA sa se autosesizeze și sa cerceteze toate faradelegile acestui personaj, sfidator la adresa noastra, ca timișoreni,…

- Premierul Florin Citu anunta ca a avut ”o intalnire foarte constructive” cu presedintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, pentru negocierile privind PNRR. ”Am avut o intalnire foarte constructiva cu presedintele Comisiei Europene pentru negocierile privind PNRR, asa cum confirma si…

- Premierul Florin Citu a anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 100.454 de persoane. „Am promis, am facut!”, a adaugat seful Guvernului. Asta in condițiile in care primul-ministru anunța ca vom depași cifra de 100.000 de persoane vaccinate inca din aprilie. „100.454 persoane…

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, ca obiectivul sau si al Guvernului pe care il conduce ramane vaccinarea anti-COVID „cat mai rapida” a 10 milioane de romani. Cițu a adaugat ca, odata atins acest prag, autoritatile ar putea decide relaxarea totala a restricțiilor, inclusiv a obligativitații…