Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a anunțat ca nu va face parte din Guvernul Ciuca. Presedintele PNL a mai spus ca pentru preluarea functiei de presedinte al Senatului se gandeste daca isi va depune candidatura. Intrebat, duminica, la intrarea in sediul central al PNL, daca doreste sa faca parte dintr-un viitor guvern condus…

- UPDATE Nu-l vom mai avea pe Florin Cițu in viitorul Guvern in nicio funcție. Intrebat, duminica, la intrarea in sediul central al PNL, daca doreste sa faca parte dintr-un viitor guvern condus de Nicole Ciuca, Citu a precizat: „Nu. In acest cabinet in niciun caz. Avem atat de multa treaba la partid……

- Florin Citu a afirmat ca nu va face parte din Guvernul Ciuca, iar pentru preluarea functiei de presedinte al Senatului se gandeste daca isi va depune candidatura, informeaza Agerpres . Intrebat, duminica, 24 octombrie, la intrarea in sediul central al PNL, daca doreste sa faca parte dintr-un viitor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut, sâmbata, o discutie telefonica nu premierul desemnat, Nicolae Ciuca, în cadrul careia seful social-democratilor a subliniat necesitatea gestionarii urgente a pandemiei, scrie news.ro. Ciolacu propune ”un armistitiu politic ca sa depasim situatia…

- Deși inițial liderii politici vorbeau despre o învestire a cabinetului Ciuca la începutul saptamânii, negocierile stagneaza dupa ce au aparut tensiuni în interiorul PSD și PNL. Liderii celor doua partide încearca sa-și convinga oamenii sa-l susțina pe premierul desemnat…

- Inainte cu cateva ore de a incepe seria de consultari de la Cotroceni lideri marcanti ai PNL nu-l mai anuntau pe Florin Citu ca propunere PNL pentru functia de prim ministru declarand ca problema numarul unu care trebuie rezolvata este depasirea crizei politice si sanitare. Urmand o ierarhie deja stabilita,…

- Apel al premierului desemnat, Nicolae Ciuca Nicolae Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul desemnat astazi, Nicolae Ciuca, a lansat un apel catre toti actorii politici responsabili sa sustina formarea noului guvern, astfel încât România sa depaseasca 'cât mai rapid'…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu la inceputul noii sesiuni parlamentare, mai precis dupa congresele PNL si USR PLUS care vor avea loc in septembrie. „O sa discut cu colegii mei.…