Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze de vaccin anti Covid ajung la Institutul Cantacuzino in aceasta dimineata.Premierul Florin Citu, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si seful DSU Raed Arafat se afla la institut.Cele 10.000 de doze au intrat in tara vineri, prin Vama Nadlac 2. Din 2021, numarul de doze va creste. Deja a…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva SARS CoV-2, a prezentat vineri, detalii din strategia naționala de vaccinare aprobata de CSAT. Romania iși propune sa vaccineze 60%-70% din populație – in jur de 13 milioane de romani – impotriva COVID-19 in primele…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, a prezentat detalii din strategia de vaccinare aprobata ieri de CSAT. Vor fi intre 850 și 900 de centre de vaccinare in toata țara, plus caravane mobile, iar ținta este ca in 6 luni sa avem 13 milioane…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat, vineri, ca Romania a contractat vaccin impotriva coronavirusului pentru 10,7 milioane de persoane, dar numarul de doze poate sa creasca in funcție de nevoi. Campania de vaccinare ar trebui sa inceapa in luna ianuarie 2021.…

- Campania de vaccinare antigripala a inceput in Romania din 15 septembrie. Dar in prezent nu mai sunt disponibile nici dozele de vaccin antigripal gratuite prin Ministerul Sanatatii, dar nici cele contracost nu se mai gasesc in farmacii. Si nici nu se stie exact cand va mai aparea in conditiile in…

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca marti, de la ora 15.00, va avea loc o sedinta referitoare la gestionarea pandemiei cu mai multi specialisti, printre care seful DSU, Raed Arafat, si reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila.

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca marti, de la ora 15.00, va avea loc o sedinta referitoare la gestionarea pandemiei cu mai multi specialisti, printre care seful DSU, Raed Arafat, si reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila.

- Romanii, pe primul loc in topul cautarilor de mașini second-hand pe o platforma online globala. Ce autoturisme vor sa cumpere Aproximativ 720.000 de vizitatori unici din Romania au generat, in primele opt luni ale anului, 12,8 milioane de afisari pe una dintre platformele globale online pentru vehicule…