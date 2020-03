Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat care și-a depus joi mandatul, Florin Cițu, a afirmat, vineri, ca a recurs la acest gest pentru ca a „refuzat categoric compromisul de fi votat de PSD, ALDE și Pro Romania, menționand ca in acest moment „Romania este guvernata și este o țara stabila”.

- Florin Cițu a venit vineri cu noi explicații dupa ce și-a depus mandatul de premier desemnat.„Am vazut ca multi politicieni ma judeca. Decizia mea a fost sa refuz categoric orice compromis cu PSD, ALDE, Pro Romania. Cand am vazut ca trece guvernul doar cu voturile lor, atunci am refuzat, nu…

- Intr-o postare recenta pe Facebook, Ioan Lazar presedintele ALDE Alba administreaza o corectie binemeritata politrucilor care interpreteaza Constitutia dupa cum le dicteaza interesul!9https://www.facebook.com/IoanLazarAlba/photos/a.2590214254589584/2590214004589609/?type=3&theater0) Ce blestem pe țara…

- Vicepresedintele Pro Romania Adrian Dobre a declarat luni la RFI ca paramentarii partidului nu vor vota Guvernul Citu, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis desemnandu-l premier pe Florin Citu in conditiile in care a ramas consecvent ideii de alegeri anticipate.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca l-a desemnat pe Florin Citu pentru functia de prim-ministru.Victor Ponta a declarat, miercuri seara, ca Pro Romania nu va vota investirea noului guvern și acuza ca PNL și PSD au facut ”blat”.…

- Ministrul demis al Finanțelor, Florin Cițu, propus pentru același portofoliu in Guvernul Ludovic Orban, a primit miercuri aviz NEGATIV dupa audierile in comisiile de specialite din Parlament. A votat contra doar PSD. In rest, PMP, UDMR, PRO Romania, PNL au votat pentru aviz pozitiv. Membri ai comisiei…

- Astazi s a votat motiunea de cenzura pentru demiterea guvernului.S au numarat voturile iar 261 de parlamentari au votat motiunea de cenzura. 139 de parlamentari au votat impotriva. Nu au fost abtineri.Senatorul PNL, Camen Harau, a votat impotriva Guvernului Orban. Parlamentarii constanteni Ion Stelian…

- Proiectul de „Lege privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu” a fost adoptat luni de Senat, camera decizionala.Proiectul este contestat de parinți…