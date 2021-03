Stiri pe aceeasi tema

- Corina Licea a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului National de Administratie printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin,…

- Liviu Bostan a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Liviu Bostan il inlocuieste pe Eugen Stefan-Dorel Cojoaca, eliberat…

- Gheorghe Ionita a fost eliberat, la cerere, din functia de presedinte cu rang de secretar de stat al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Functia de presedinte al CNCAN va fi…

- Un numar de 72 de liberali au fost validați in Biroul Politic Național al PNL pentru a ocupa funcții publice, unul dintre cele mai cunoscute nume fiind cel al deputatului Florica Cherecheș, care va fi președintele Autoritații pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții.

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unei…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a unei…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) va deconta, incepand cu luna ianuarie, cheltuielile cu carburantul realizate de persoanele cu dizabilitati pentru masinile personale in transportul interurban, in urma publicarii in Monitorul Oficial a…

- Un copil a fost agresat de paznicul unui centru de plasament din Voluntari pentru ca a sarit pe o saltea din dormitor. Madalina Turza, șefa Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, anunța ca a trimis o echipa in control și ca va sesiza organele de cercetare…