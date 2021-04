Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat vineri seara, la Digi 24 ca „nu era necesara comunicarea” facuta de Vlad Voiculescu cu privire la raportarile diferite ale deceselor COVID observate in cele doua platforme, Corona.Forms și Alerte.MS, de vreme ce analiza nu a fost finalizata.Intrebat daca Vlad Voiculescu…

- Dupa ce medicii de la Institutul Oncologic București au reclamat ca au ramas de 10 zile fara citostatice pentru pacienții cu cancer, liderul PSD Marcel Ciolacu a dat vina pe președintele Klaus Iohannis și l-a numit pe Florin Cițu „premier de paie”. Liderul social-democraților a afirmat ca „este crima”…

- M-am revoltat ca toata lumea cu evacuarile de la Foișor. Cum sa se faca atat de intempestiv, lipsit de sensibilitate fața de oameni? Toata galeata emoționala facebook m-a lasat apoi cu un gust amar de irațional, ca multe astfel de valuri de emoții care iți lasa dupa orele inițiale de flux senzația de…

- Fostul președinte și actualul europearlamentar Traian Basescu a vorbit, duminica seara, la Romania TV, despre protestele din țara impotriva masuriloer anti-COVID, dar și despre eșecul actualei guvernari. "Imaginile din Romania nu sunt diferite de ce vedem in toata Europa. Reacția populației…

- Gabriel Puiu Popoviciu, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Traian Basescu și Gigi Becali. Plus o miza colosala! O miza care atrage și alte personaje in joc.Povestea celei mai mari lovituri imobiliare din Romania incepe undeva pe la sfarșitul anilor 90. Atunci cand…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat vineri, in sala de judecata, ca nu vrea sa paraseasca Romania, asa cum sustine DNA, motivand ca, la cate procese sunt pe numele sau, nu are niciun motiv sa plece din tara, pentru "ca statul roman te aduce de oriunde". Udrea s-a prezentat la Curtea…

- Partidul AUR au anunțat ca iau partea PSD-ului și ca vor vota moțiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatații. Conform unui draft al motiunii, ministrul este acuzat ca nu a luat nicio masura pentru siguranta pacientilor in timpul pandemiei si ca nu a facut nimic din ceea ce ii cerea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , sustine ca actualul Guvern va crea un fond important pentru investitii in spitale si o echipa direct responsabila ca acestea sa devina realitate, subliniind ca este nevoie de unitati sanitare noi. "Romania este, din pacate, tara in care in ultimii 30 de ani nu…