- Pentru Anamaria Prodan, mama ei a fost un fel de icoana. O inspirație și un stalp de putere, Ionela Prodan a lasat un gol imens in sufletele fiicelor ei atunci cand a trecut in neființa. Impresara nu a facut rabat de la nimic pentru a-i asigura artistei atat o inmormantare, cat și o pomana cu fast.

- La trei ani de la moartea mamei sale, Oana Zavoranu face dezvaluiri de-a dreptul incredibile, la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Indurerata, vedeta a recunoscut adevarul! Invitata recent la o emisiune de la Antena Stars, vedeta a vorbit despre cel mai mediatizat subiect: averea sa! Oana Zavoranu a…

- Oana ZEvoranu a fost prezentE, vineri, 22 iunie, in emisiunea "Agen:ia VIP", prezentatE de Cristi Brancu "i Bianca Sarbu, al Antena Stars. Ea a vorbit despre via:a ei "i despre moartea mamei. }n cadrul emisiunii Oana ZEvoranu a fEcut ni"te dezvEluiri "ocante "i a fEcut public motivul pentru care s-a…

- Pierderea unui parinte este intotdeauna dureroasa, iar pentru copii este un moment greu de depasit. Este si cazul Anamariei Prodan, care inca sufera dupa pierderea mamei sale, Ionela Prodan. Anamaria a aparut pentru prima oara la TV, intr-un platou, dupa ce mama ei a murit. „Nu realizez daca ma intrebi…

- Anamaria Prodan e pe cale sa ia o decizie incredibila, la puțin timp dupa moartea mamei sale. Impresara vrea sa paraseasca Romania pentru a se muta definitiv in Statele Unite. Ea ar vrea sa vanda tot ce are in țara și sa vina doar ocazional.Citește și: Antrenorul Simonei Halep APRINDE scandalul…

- Anamaria Prodan a renunțat la doliu, dupa 9 zile de la moartea mamei sale, Ionela Prodan. Impresara s-a prezentat la o intalnire de afaceri imbracata intr-un sacou de culoare ciclam, lucru care a suprins pe toata lumea. Revista VIVA! a aflat motivul pentru care ipresara a recurs la acest gest. „La…

- Dupa moartea Ionelei Prodan, partenerul de viața al acesteia, Toni Antohi, a luat o hotarare radicala. Vrea sa plece din casa in care a locuit cu artista. Vedeta a fost casatorita cu Traian Stanescu, dupa care și-a refacut viața alaturi de Toni.

- La 3 ani de la moartea mamei sale, Oana Zavoranu regreta certurile cu Marioara și a decis ca pe 17 aprilie, sa dea de pomana pentru femeia cu care s-a certat la cuțite multi ani la rand. Soțul Oanei Zavoranu, Alex Ashraf, a marturisit ca aceasta regreta certurile pe care le-a avut cu mama sa și ca sunt…