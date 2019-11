Gabriel Oprea si Davida s-au prezentat in fata ofiterului starii civile, alaturi le-au fost familiile, dar si prietenii.

Maria Iordanescu, fiica lui Anghel Iordanescu si cea mai buna prietena a mireului, a postat si un mesaj emotionant pe retelele sociale, alaturi de mai multe fotografii de la cununie.

"Acum mai bine de 20 de ani eram in dreapta ta, azi am avut ocazia sa fiu tot acolo, langa tine, in cea mai speciala zi și pentru asta iți mulțumesc! Ma uit la poza și vad un barbat in adevaratul sens al cuvantului, un suflet bun, un suflet cald, nevinovat. Și cum Dumnezeu unește…