Stiri pe aceeasi tema

- Fritz von Weizsacker, fiul unui fost presedinte german, a fost injunghiat mortal marti seara, informeaza DPA.Von Weizsacker, de profesie doctor, sustinea o prelegere la spitalul Schlosspark din Berlin, cand un barbat din sala a venit catre el si l-a injunghiat, a declarat o

- Fritz von Weizsacker, fiul fostului președinte german Richard von Weizsacker, a fost injunghiat mortal marți seara, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres. Fritz von Weizsacker, de profesie medic, a fost injunghiat in timp ce susținea o prelegere la spitalul Schlosspark din Berlin. Avea 59 de ani.…

- Von Weizsacker, de profesie doctor, sustinea o prelegere la spitalul Schlosspark din Berlin, cand un barbat din sala a venit catre el si l-a injunghiat, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei. Victima, in varsta de 59 de ani, a murit la fata locului, iar un barbat a fost retinut in acest caz.…

- Un tanar a fost ucis la betie de un barbat in varsta de 41 de ani. S-a intamplat aseara, in jurul orei 21:00, la Varnita. Potrivit politiei, faptasul a venit la tanarul in varsta de 17 ani pentru a cere socoteala in urma unui conflict mai vechi.

- Stare de sanatate a lui Ion Iliescu este una favorabila, dupa cum a anunțat astazi, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias. Silvius Negoița a precizat ca fostul președinte al Romaniei va mai ramane internat cateva zile. „Evoluția este favorabila, dar ramane in spital, in contextual problemelor cardiace…

- Federatia Franceza de Fotbal (FFF) a cerut ca pe toate stadioanele din Franta sa fie tinut un minut de reculegere la meciurile din week-end, in memoria fostului presedinte Jacques Chirac, decedat joi, informeaza lequipe.fr.

- Theodor Paleologu, candidatul Partidului Miscarea Populara pentru functia de presedinte al Romaniei a fost astazi la Targoviste, unde a sustinut o conferinta de presa si s-a intalnit cu membri si simpatizanti ai partidului, cu cetateni care il sustin in acest demers. Anticipand intrebarile ziaristilor…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti au decis vineri ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat Securitatea. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel la ICCJ in 15 zile.Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii…