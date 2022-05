Stiri pe aceeasi tema

- 25 mai: Ultima zi pentru depunerea declarației unice. Recomandarile ANAF. Cate declarații au fost depuse pana acum Depunerea declaratiei unice 212 se poate face pana pe data de 25 mai, a anuntat vineri presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Ovidiu Heius. „Cu permisiunea dumneavoastra…

- Depunerea declaratiei unice 212 se poate face pana pe data de 25 mai, a anuntat, vineri, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Ovidiu Heius, in cadrul unei conferinte de presa, mentionand ca incasarile de pe urma acesteia ar putea ajunge anul acesta la 2 miliarde de lei.…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Ovidiu Heius, a afirmat ca evazionistii au gasit o nisa – comertul electronic, precizand ca ei aduc produse, le vand, iar ceea ce se plateste ramburs este la negru. El a precizat ca firmele de curierat vor pune la dispozitia Fiscului…

- Lucian Ovidiu Heius a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, cand va fi gata chestionarul pentru curierii care aduc pachetele achitate ramburs. “Comertul in Romania si-a modificat modul in care se desfasoara. Tot mai multa lume cumpara in sistemul online. Fiecare dintre noi am cumparat…

- PE URMELE BANILOR… Firmele de curierat vor fi obligate sa raporteze la ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs pentru produsele comandate online. Masura a fost adoptata de Guvern și vizeaza o colectare mai buna a taxelor și impozitelor. Ea va intra in vigoare in momentul publicarii…

- Firmele de curierat ar putea raporta la ANAF detalii referitoare la persoanele care aleg sa plateasca ramburs produsele comandate online, a precizat Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Firmele de curierat vor raporta la ANAF persoanele care platesc ramburs Aceasta noua prevedere se afla…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a numit, joi, pe Lucian Ovidiu Heius, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), cu rang de secretar de stat. Decizia a fost transmisa spre publicare in Monitorul Oficial.

