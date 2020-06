Firme brașovene sancționate pentru lipsa măsurilor de combatere a pandemiei Polițiștii brașoveni au efectuat sambata, intre orele 16.00-20.00, pe raza municipiului Brașov, o acțiune de amploare la nivelul mai multor societați comerciale. Aceasta a vizat modul de respectare a masurilor dispuse pe timpul starii de alerta in vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Au fost identificate 5 societați comerciale care nu au respectat […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

