Firma de curierat Urgent Cargus angajează peste 1.000 de oameni în toată ţara Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja peste 5.000 de angajaţi şi colaboratori, reprezentată de curieri şi personal în hub-urile şi depozitele din întreaga ţară. Posturile sunt deschise în Bucureşti, dar şi în alte oraşe din ţară, în toate localităţile… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

